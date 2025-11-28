menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Torcedor do Palmeiras morre na véspera de final da Libertadores com o Flamengo

Palmeirense não resiste após acidente em ônibus turístico durante trajeto em Lima

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Enviado especial
Dia 28/11/2025
23:19
O veículo seguia pela orla da capital peruana (Foto: Reprodução)
imagem cameraO veículo seguia pela orla da capital peruana (Foto: Reprodução)
LIMA (PER) - Um torcedor do Palmeiras faleceu nesta sexta-feira (28), véspera do confronto contra o Flamengo pela final da Libertadores, que será disputada no estádio Monumental U, em Lima.

+ Abel cita reformulação, compara Palmeiras ao Flamengo e fala em mentalidade de campeão: 'Trabalho coletivo imenso'

O torcedor alviverde estava em um ônibus de excursão pela cidade de Lima e acabou sofrendo ferimentos na cabeça após o veículo passar por baixo de uma ponte. O homem foi identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, segundo o site peruano "RPP".

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Caue Brunelli Dezotti chegou a receber atendimento médico no local e foi levado à Clínica Maison de Santé, mas não resistiu aos ferimentos.

– No dia de hoje, aproximadamente às 16h, na altura da praia entre Miraflores e Barranco, havia um "mirabus", com dois níveis e na parte superior havia torcedores do Palmeiras no qual estava esse senhor, já falecido – disse Enrique Felipe Monrroy, chefe da Región Policial de Lima, para rádio do Peru.

– Segundo referem, os torcedores estavam saltando no segundo nível, não viram que iriam passar por uma ponte e se impactaram contra a ponte – completou.

Estádio Monumental de Lima, palco da final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Divulgação)
