LIMA (PER) - Um torcedor do Palmeiras faleceu nesta sexta-feira (28), véspera do confronto contra o Flamengo pela final da Libertadores, que será disputada no estádio Monumental U, em Lima.

O torcedor alviverde estava em um ônibus de excursão pela cidade de Lima e acabou sofrendo ferimentos na cabeça após o veículo passar por baixo de uma ponte. O homem foi identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, segundo o site peruano "RPP".

Caue Brunelli Dezotti chegou a receber atendimento médico no local e foi levado à Clínica Maison de Santé, mas não resistiu aos ferimentos.

– No dia de hoje, aproximadamente às 16h, na altura da praia entre Miraflores e Barranco, havia um "mirabus", com dois níveis e na parte superior havia torcedores do Palmeiras no qual estava esse senhor, já falecido – disse Enrique Felipe Monrroy, chefe da Región Policial de Lima, para rádio do Peru.

– Segundo referem, os torcedores estavam saltando no segundo nível, não viram que iriam passar por uma ponte e se impactaram contra a ponte – completou.