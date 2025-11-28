Cebolinha, do Palmeiras, e Jeremias, do Flamengo, viraram a casaca?

Uma parceria da MSP Estúdios, de Mauricio de Sousa, com a Conmebol colocou dois personagens da Turma da Mônica como protagonistas de uma arte oficial da final da Libertadores. Na ação, Cebolinha é identificado como torcedor do Palmeiras, e Jeremias, do Flamengo. Mas a caracterização dos dois torcedores levantou uma questão: será que Cebolinha e Jeremias viraram a casaca?

continua após a publicidade

➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Isso porque, no passado, os dois personagens apareceram nos quadrinhos como torcedores justamente nos lados opostos. Em "Cascão Nº 161" (Ed. Globo, 1993), Cebolinha aparece vestindo o uniforme do Flamengo, enquanto Jeremias veste o do Palmeiras. A caracterização fazia parte da história "Minha camisa do Coringão", e pode ser vista na imagem abaixo.

Quadrinho da Turma da Mônica de 1993 trazia Cebolinha do Flamengo e Jeremias do Palmeiras (Reprodução)

Ao Lance!, a assessoria da MSP Estúdios explicou as diferentes versões sobre os times dos personagens da Turma da Mônica.

"No início, o Mauricio não havia definido oficialmente para quais clubes os personagens torceriam, e essa escolha ficava a critério dos roteiristas em cada história. Em 1984, para organizar esse cenário, ele decidiu oficializar os times dos personagens: Cebolinha palmeirense, Mônica são-paulina, Cascão corintiano e Magali santista. Ainda assim, algumas inconsistências ocorreram depois", informou a assessoria. "Cebolinha chegou a aparecer como são-paulino e, posteriormente, até como flamenguista."

continua após a publicidade

Nos últimos anos, a torcida de cada personagem das histórias do bairro do Limoeiro ficou mais clara, como ressalta a MSP Estúdios. "Recentemente foi publicado o livro 'Cebolinha, um dia de Palmeiras', em que o personagem faz o tour pelo clube e conta toda a história do Alviverde", lembra o texto.

"O vínculo do Jeremias com o Flamengo é mais recente. Em 2021, houve inclusive uma homenagem ao Gabigol, em que o personagem apareceu ao lado do atleta, e a MSP confirmou oficialmente essa identificação, reforçando que o Jere é Flamengo.