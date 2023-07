A torcida do São Paulo avisou que era só tocar no Calleri para sair gol, e o time atendeu. O atacante viveu uma tarde iluminada e marcou duas vezes na vitória do Tricolor no clássico contra o Santos, por 4 a 1, no Morumbi. A atuação, é claro, causou euforia nos torcedores nas redes sociais.