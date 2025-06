Flamenguistas se declaram ao Arrascaeta, após gol no Mundial: ‘Nunca amei ninguém igual’

Os torcedores do Flamengo vão à loucura com o gol de Giorgian de Arrascaeta, aos 16 minutos do primeiro tempo. O Rubro-Negro duela com o Espérance, da Tunísia, pelo jogo de estreia do grupo D do Mundial de Clubes da Fifa.

Atitude da torcida do Flamengo contra Gerson no Mundial divide opiniões

O gol saiu de uma jogada bem trabalhada pelo Flamengo, que iniciou nos pés do camisa 10. Varela recebeu uma linda bola de Arrascaeta, cruzou na segunda trave para Luiz Araújo, que só escorou para o uruguaio estufar as redes do Espérance.

Após o gol, os torcedores do Flamengo inflamaram a web e se declararam ao camisa 10. Confira abaixo, as mensagens dos flamenguistas na rede social X (antigo Twitter):

