Eric Faria elege o melhor em campo na estreia do Flamengo no Mundial

O Flamengo venceu o Espérance por 2 a 0 na estreia do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (16). Nos comentários da transmissão no Sportv, Eric Faria cravou Luiz Araújo como o melhor jogador do Rubro-Negro em campo. O jornalista exaltou também a atuação de duas novidades no time titular.

- Gostei muito da atuação dos dois laterais. Varela e Ayrton Lucas fizeram bom jogo, participaram ativamente dos dois gols do Flamengo. E, para mim, o melhor em campo, Luiz Araújo, com uma assistência e um gol - disse Eric Faria.

Flamengo estreia com vitória

O Flamengo estreou com pé direito no Mundial de Clubes. A equipe de Filipe Luís enfrentou o Espérance (TUN) na noite desta segunda-feira, um dos grandes times do continente africano, foi superior e venceu por 2 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. De quebra, o Rubro-Negro ultrapassou o Chelsea e assumiu a liderança do grupo D da competição.

O Flamengo assumiu a primeira colocação pelo critério de cartões amarelos, já que o Chelsea também venceu seu jogo contra o Los Angeles FC por 2 a 0. Os Blues foram advertidos com três cartões, enquanto o time carioca levou apenas um.

Próximos jogos

O Flamengo tem próximo encontro marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), também na Filadélfia, contra o Chelsea, que bateu o Los Angeles FC por 2 a 0 na primeira rodada.

Já o Espérance tem o próprio Los Angeles FC pela frente, em partida marcada para as 19h desta sexta (horário de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ESPÉRANCE

1ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO D

🗓️ Data e horário: 16/06/2025, às 22h (horário de Brasília);

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA);

🥅 Gols: Arrascaeta, 16'/1ºT, e Luiz Araújo, 24'/2ºT (Flamengo)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Henrique (Flamengo); Ben Ali, Belaili, Guenichi, Tougai (Espérance)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 25.797.

⚽ ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho (Allan) e Arrascaeta (Michael); Gerson (Plata), Luiz Araújo e Pedro (Bruno Henrique).

Espérance (Técnico: Maher Kanzari)

Said; Ben Ali (Bouchniba), Ben Hamida, Meriah e Tougai; Guenichi (Jabri) e Ogbelu; Jbéli (Mokwana), Rodrigo Rodrigues (Derbali) e Belaili; Yan Sasse (Konaté).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL);

🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL);

4️⃣ Quarto árbitro: Ning MA (CHI);

🖥️ VAR: Rob Dieperink (HOL).