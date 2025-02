TNT Sports toma decisão sobre futuro de André Henning

Marcado por grandes narrações na Champions League, André Henning teve seu contrato com a TNT Sports renovado. Reconhecido por seu estilo único, o locutor construiu uma trajetória de grande identificação com a maior competição de clubes da Europa, já tendo narrado 15 finais, oito delas in loco.

- Eu me sinto um privilegiado por ser reconhecido como a voz da Champions na TNT Sports, a casa da Champions no Brasil há tantos anos. Fazendo uma analogia com o futebol, é como renovar o contrato com o Real Madrid. Saber que o Real Madrid quer renovar comigo, para que eu continue sendo o camisa 10 do time depois de tanto tempo, é uma honra - afirmou André Henning sobre a sua renovação de contrato com a TNT Sports.

Atualmente, Henning também apresenta o seu programa diário, a “Live do André Henning”, no canal da TNT Sports no YouTube, às 9h (de Brasília). O narrador seguirá atuando nas transmissões da Champions League, do Campeonato Paulista e participando das demais atrações do canal.

André começou a narrar na rádio Transamérica FM e acumulou passagens por Esporte Interativo, Band FM, TV Aratu e TNT Sports, sua atual emissora. O narrador integra o time de talentos do canal desde 2006 e, hoje, é considerado o narrador principal da casa.

Apesar da identificação com o futebol internacional, Henning também atuou em transmissões de finais do Campeonato Paulista, da Copa do Nordeste, de jogos importantes do Brasileirão e de ligais nacionais europeias, entre outros. O consagrado profissional ainda narrou o histórico título brasileiro no Campeonato Mundial de Handebol Feminino de 2013.

