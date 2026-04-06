menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

TNT Sports fecha acordo para transmissão da final da Super Copa Pioneer 2026

Torneio acontece em setembro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
20:06
TNT Sports - Logo
imagem cameraNova logo da TNT Sports (Foto: Divulgação/TNT Sports)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A TNT Sports anunciou a aquisição dos direitos de transmissão da final da Super Copa Pioneer 2026. A decisão, que ocorre no dia 27 de setembro, será exibida ao vivo e de graça pelo canal da marca esportiva no YouTube, que conta com mais de 12 milhões de inscritos.

continua após a publicidade

➡️ Ge TV anuncia chegada de novo narrador

Com o objetivo de aumentar o alcance e a visibilidade da categoria, a TNT Sports produzirá conteúdos voltados para o futebol de várzea e realizará a cobertura do torneio em suas redes sociais, que somam cerca de 70 milhões de seguidores.

Novidade na TNT Sports

Com a novidade, a TNT Sports amplia ainda mais a sua programação no ambiente digital, que é um dos pilares estratégicos da casa. Considerada a maior competição de futebol amador do País, a Super Copa Pioneer 2026 começou no dia 27 de março, reunindo ex-atletas profissionais, como Wellington Paulista, Pará, Souza, Nunes e André Santos, e craques da várzea e de outras modalidades, como Kelvin Oliveira, além de criadores de conteúdo digital, como MC M10 e MLK Jhow. Em 2026, o campeonato completa 10 anos e será composto por 82 equipes.

continua após a publicidade
Wellington Paulista foi jogador do Cruzeiro (Foto: Divulgação / Cruzeiro)
Wellington Paulista foi jogador do Cruzeiro (Foto: Divulgação / Cruzeiro)

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

A partir de março, TNT Sports disponibilizará cotas de patrocínio para marcas que desejam se associar ao projeto. As oportunidades comerciais contemplam inserções na transmissão ao vivo da final e na cobertura digital realizada pela marca esportiva, além de conteúdos exclusivos que integrarão as marcas ao universo da competição e da modalidade.

continua após a publicidade

Em 2025, segundo dados das plataformas Sprout Social e Rival IQ, a marca esportiva reforçou a sua posição como o maior ecossistema digital de esportes no Brasil. Considerando os resultados de seus perfis no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X e Threads, que somados reúnem mais de 86 milhões de seguidores, foram registrados 115 bilhões de impressões, 43 bilhões de visualizações em vídeos e 4,6 bilhões de interações ao longo do último ano.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias