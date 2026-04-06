TNT Sports fecha acordo para transmissão da final da Super Copa Pioneer 2026

A TNT Sports anunciou a aquisição dos direitos de transmissão da final da Super Copa Pioneer 2026. A decisão, que ocorre no dia 27 de setembro, será exibida ao vivo e de graça pelo canal da marca esportiva no YouTube, que conta com mais de 12 milhões de inscritos.

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Com o objetivo de aumentar o alcance e a visibilidade da categoria, a TNT Sports produzirá conteúdos voltados para o futebol de várzea e realizará a cobertura do torneio em suas redes sociais, que somam cerca de 70 milhões de seguidores.

Novidade na TNT Sports

Com a novidade, a TNT Sports amplia ainda mais a sua programação no ambiente digital, que é um dos pilares estratégicos da casa. Considerada a maior competição de futebol amador do País, a Super Copa Pioneer 2026 começou no dia 27 de março, reunindo ex-atletas profissionais, como Wellington Paulista, Pará, Souza, Nunes e André Santos, e craques da várzea e de outras modalidades, como Kelvin Oliveira, além de criadores de conteúdo digital, como MC M10 e MLK Jhow. Em 2026, o campeonato completa 10 anos e será composto por 82 equipes.

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Wellington Paulista foi jogador do Cruzeiro (Foto: Divulgação / Cruzeiro)

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A partir de março, TNT Sports disponibilizará cotas de patrocínio para marcas que desejam se associar ao projeto. As oportunidades comerciais contemplam inserções na transmissão ao vivo da final e na cobertura digital realizada pela marca esportiva, além de conteúdos exclusivos que integrarão as marcas ao universo da competição e da modalidade.

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Em 2025, segundo dados das plataformas Sprout Social e Rival IQ, a marca esportiva reforçou a sua posição como o maior ecossistema digital de esportes no Brasil. Considerando os resultados de seus perfis no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X e Threads, que somados reúnem mais de 86 milhões de seguidores, foram registrados 115 bilhões de impressões, 43 bilhões de visualizações em vídeos e 4,6 bilhões de interações ao longo do último ano.

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