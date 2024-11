Web ironiza emissora após queda de transmissão de partidas da Champions League

A sonhada taça da Champions League (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A transmissão da quarta rodada da Champions League pelos canais TNT Sports e HBO Max sofreu um contratempo nesta terça-feira (5). Aos 35 minutos o sinal da emissora caiu no meio da programação das partidas do torneio europeu. Com a queda, alguns telespectadores criticaram a situação nas redes sociais.

A partida de grande destaque da rodada é entre o Real Madrid e o Milan. As duas equipes se enfrentam no Santiago Bernabéu. Durante a queda, a transmissão ficou inacessível para os assinantes dos canais TNT e da plataforma de streaming HBO Max. Veja a repercussão do caso abaixo: