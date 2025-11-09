Titularidade de Neymar preocupa torcedores do Flamengo: 'Não inventem'

O craque Neymar é a grande surpresa entre os titulares do Santos para o jogo decisivo contra o Flamengo, neste domingo (9), no Maracanã. O camisa 10 voltou a ser relacionado, após o clássico com o Palmeiras, e forma o ataque ao lado de Barreal e Guilherme. A decisão do técnico Juan Pablo Vojvoda preocupou os torcedores rubro-negros nas redes sociais.

Neymar volta a iniciar uma partida entre os titulares do Santos, desde o dia 14 de setembro, quando o Peixe ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV. Dias depois, o clube confirmou a terceira lesão na coxa do jogador, que acabou ficando fora por 48 dias. No último final de semana, o camisa 10 voltou a atuar e participou da jogada que originou o gol contra o Fortaleza.

Após o Santos divulgar a escalação para o jogo contra o Flamengo, neste domingo (9), os torcedores rubro-negros se manifestaram nas redes sociais. Segundo um dos internautas, os jogadores não podem aliviar para o camisa 10 do Peixe. Confira abaixo.

Brigando por objetivos diferentes na temporada, Flamengo e Santos fazem um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Disputando a liderança, a equipe comandada por Filipe Luís busca diminuir a desvantagem para o Palmeiras. Já o Peixe precisa do resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

Confira as escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Luan Peres, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Guilherme e Neymar.

Neymar x Flamengo

7 jogos (7 titular)

2V - 3E - 2D

5 gols marcados

1 assistências

101 minutos para participar de gol

*As informações são do Sofascore