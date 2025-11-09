Flamengo divulga escolhidos de Filipe Luís para enfrentar o Santos
Times se enfrentam no Maracanã
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Santos, neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Filipe Luís entra em campo de olho na disputa direta pelo título e busca reduzir a diferença de três pontos para o líder Palmeiras.
O técnico rubro-negro volta a contar com Carrascal, que cumpriu suspensão, e terá quase todos os titulares à disposição. No entanto, o Flamengo segue com quatro desfalques por lesão: Pedro, Allan, Jorginho e Léo Ortiz continuam em tratamento com o departamento médico.
Relacionados do Flamengo
Alex Sandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Dyogo Alves, Emerson Royal, Erick, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guillermo Varela, Juninho, João Victor, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Rossi, Samuel Lino, Saúl, Viña e Wallace Yan.
Desfalques:
- Pedro – recuperação de fratura no braço direito.
- Léo Ortiz – segue cronograma de recondicionamento físico.
- Jorginho – realiza trabalhos em campo com a fisioterapia.
- Allan – trata fascite plantar.
- Plata – cumpre suspensão após expulsão contra o São Paulo.
