Filipe Luís promove mudanças na escalação do Flamengo diante do Santos

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Santos neste domingo (9), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Filipe Luís definiu a equipe com mudanças em relação à último partida, no empate com o São Paulo.

Sem Pedro, que se recupera de fratura no braço direito, e Gonzalo Plata, suspenso pela expulsão diante do Soberano no meio de semana, Bruno Henrique assume a função de centroavante. Jorge Carrascal, pela direita, e Samuel Lino, pela esquerda, completam o trio de ataque.

Na zaga, Danilo segue ao lado de Léo Pereira, enquanto Léo Ortiz trata entorce no tornozelo direito e segue fora. Já nas laterais, Guillermo Varela e Ayrton Lucas voltam ao time titular, com Emerson Royal e Alex Sanro ficando como opções no banco de reservas.

No meio-campo, a novidade é Nico de la Cruz. O uruguaio ganha o lugar de Saúl Ñíguez e inicia a partida entre os 11, junto a Erick Pulgar e Giorgian de Arrascaeta. O esoanhol também é alternativa no banco.

Escalações de Flamengo e Santos

Desta forma, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Já o Santos tem o retorno de Neymar ao time titular e está escalado com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Luan Peres, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Guilherme e Neymar.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Santos no Maracanã (Foto: Divulgação / Flamengo)

