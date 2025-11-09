Flamengo prepara desafio à torcida em comemoração dos 130 anos

O Flamengo celebra 130 anos no próximo dia 15, mas já terá programação especial de aniversário no jogo contra o Santos deste domingo (9). O destaque será um desafio à torcida: em parceria com marcas, o clube convoca os rubro-negros a alcançarem 130 decibéis com seus gritos e cantos no Maracanã. O som das arquibancadas será captado por sensores espalhados pelo estádio, com medição em tempo real.

Essa é apenas a primeira de uma série de ações. Totens fotográficos estarão espalhados pelos anéis do estádio e, ao se cadastrarem, os torcedores poderão tirar fotos gratuitas com uma moldura personalizada. Depois, as imagens comporão o "Mosaico 130 Anos", exibido no telão durante o intervalo da partida.

Além disso, os jogadores do Flamengo entrarão em campo com os nomes de doadores do programa "Fla-Anjo", que apoiam o desenvolvimento das categorias de base. O capitão usará uma braçadeira especial em campanha de conscientização do câncer de próstata.

Por fim, outro patrocinador rubro-negro organiza uma série de ativações: convidados acompanharão a partida do banco de reservas, terão desafios interativos nos anéis do estádio, além de exibição de bandeirões 3D e distribuição de brindes para participantes.

Flamengo tem jogo importante contra o Santos

Três pontos atrás do líder Palmeiras, o Flamengo precisa vencer o Santos para não deixar o rival escapar na disputa pelo título brasileiro. O Rubro-Negro enfrenta o Santos no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Logo depois, às 20h30, o Verdão visita o Mirassol.

