Neymar titular? Santos está escalado para enfrentar o Flamengo no Maracanã

O Santos visita o Flamengo neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade da equipe será Neymar entre os titulares do time comandado por Juan Pablo Vojvoda. O camisa 10 volta a iniciar uma partida após o dia 14 de setembro, quando o Peixe empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG. Dias depois, o clube confirmou a terceira lesão na coxa do jogador, que acabou ficando fora por 48 dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Mayke está suspenso, enquanto Igor Vinícius retorna ao time principal. Luan Peres, que cumpriu suspensão, volta à formação inicial para atuar ao lado de Zé Ivaldo. Vitor Hugo, emprestado pelo Rubro-Negro, o jogador será vetado do jogo.

Billal Brahimi, que voltou a ser relacionado, permanece no banco. Robinho Jr. e JP Chermont, que disputaram o Paulista Sub-20 pelo clube, estão de fora da decisão deste domingo (9) para servir à equipe principal. Os Meninos da Vila enfrentam o São Paulo às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo da final do estadual da categoria.

continua após a publicidade

O Peixe entrou na zona de rebaixamento na última rodada e agora ocupa a 17ª colocação na tabela, com 33 pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4. O Leão da Barra está enfrentando neste momento o Botafogo, no Barradão.

Neymar foi poupado do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque na última quinta-feira (6). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Luan Peres, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Guilherme e Neymar.

continua após a publicidade

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino

Neymar x Flamengo

7 jogos (7 titular)

2V - 3E - 2D

5 gols marcados

1 assistências

101 minutos para participar de gol

*As informações são do Sofascore