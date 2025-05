A Copa do Brasil retorna nesta terça-feira (20) com os jogos de volta da terceira fase. Gigantes como Vasco, Grêmio e São Paulo entram em campo. Para o colunista do Lance! Eduardo Tironi, os três estão entre os clubes grandes ameaçados na rodada. O jornalista, contudo, afirma que o mais ameaçado é o Santos.

- Para mim, quem corre mais risco é o Santos, que empatou em casa, quase perdeu. Vai ter um jogo enroscado, então acho que o Santos é o mais fácil de apontar como quem vai ter mais dificuldades. Mas outros times também terão dificuldades. O São Paulo, por exemplo, está super desfalcado e tem uma vantagem mínima contra o Náutico, que vai fazer o jogo do ano - começou Tironi.

- Acho que o Vasco corre algum risco, mas agora com Diniz acho que o time está um pouco melhor. E tem o Grêmio também, que perdeu o primeiro jogo, joga em casa, mas o time do Grêmio é fraco. Não vai ser fácil. Na ordem dos mais ameaçados: Santos, Grêmio, São Paulo e Vasco. Para mim, esses quatro são os que mais correm risco - completou o jornalista.

No jogo de ida, Vasco e Operário empataram em 1 a 1 no Paraná, o São Paulo bateu o Náutico por 2 a 1 no Morumbis, o Grêmio perdeu para o CSA por 3 a 2 em Alagoas, e o Santos empatou com o CRB em 1 a 1 na Vila Belmiro. O Peixe faz o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil na próxima quinta-feira (22), fora de casa.