Felipe Melo se impressiona com jogador em Flamengo x Botafogo: ‘Pré-lista da Seleção’

Em jogo com poucas emoções no Maracanã, Flamengo e Botafogo empataram por 0 a 0 na noite deste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão. O time rubro-negro, mandante, foi melhor no primeiro tempo e até teve chance de balançar a rede. Na segunda etapa quem esteve melhor foi o Alvinegro, mas que não soube aproveitar as oportunidades para vencer o clássico. Apesar do jogo morno, um jogador impressionou Felipe Melo: Cuiabano.

Durante o programa "Fechamento", do Sportv, Denílson revelou uma conversa em off dos comentaristas da bancada. O ex-jogador parabenizou Cuiabano, do Botafogo pelo momento que vive na nova posição. Felipe Melo prontamente embarcou nos elogios.

- Já que você está falando do Cuiabano, eu quero deixar bem claro aqui. Eu estava conversando com meu pai sobre o jogo eu eu falei. Cara, por que esse jogador de repente já não esta em uma pré-lista de Seleção Brasileira? Já vem há algum tempo jogando uma boa bola, fazendo gol. Tem uma jogada no segundo tempo que ele vem atrás do Matheus Gonçalves. Ele atravessa o campo, dá um carrinho para fora e sai comemorando, com vontade. É um cara que tá muito completo. Futebol é momento - disse Felipe Melo.

Cuiabano chuta de trivela em Flamengo x Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O primeiro tempo do clássico carioca no Maracanã contou com pouco entusiasmo das equipes em campo. O Flamengo foi quem controlou mais a bola, buscando a troca de passes. Quando não estava com ela em seu domínio, utilizou a marcação alta. A primeira grande chance foi aos 21 minutos, com Luiz Araújo, que parou em John. Já no lance seguinte, o Botafogo respondeu com Cuiabano, que chutou rente a trave do goleiro Rossi.

No geral, o confronto não contou com muitas oportunidades na etapa inicial. O Rubro-Negro finalizou uma vez no gol (oito chutes), enquanto o Alvinegro não conseguiu atingir a meta adversária (quatro chutes).

O Botafogo voltou melhor do intervalo e começou a levar perigo ao gol do Flamengo. Aos 19 minutos, Rossi impediu, em uma grande defesa, o que seria o primeiro gol do Glorioso, em chute de Marlon Freitas. Logo depois, o jogo foi paralisado por conta de um forte cheiro de gás de pimenta de uma confusão no lado de fora do estádio. A pausa durou poucos minutos.

A reta final da partida no Maracanã contou com um Botafogo imponente, jogando o Flamengo para o campo de defesa. O time mandante buscou sair no contra-ataque, mas encontrou dificuldade com a falta de criatividade.

O que vem por aí: Copa do Brasil

Os próximos compromissos de Flamengo e Botafogo serão pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebe o Botafogo-PB a quarta-feira. Já o Alvinegro visita o Capital-DF na quinta-feira.