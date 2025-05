Zebra? Vidente crava resultados de Vasco x Operário e Náutico x São Paulo

Os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (20), com gigantes em campo. O Vasco pega o Operário em São Januário, enquanto o São Paulo viaja para encarar o Náutico. O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", projetou os resultados das partidas.

Segundo o vidente, o Vasco vai pressionar o Operário, aliando uma defesa sólida, com um jogador tendo brilho no jogo. Luiz Filho afirmou que o Cruzmaltino vai se classificar para a próxima fase.

Para Náutico x São Paulo, o tarólogo projetou uma dificuldade maior para o Tricolor, atuando fechado, mas com mudanças positivas durante a partida e com a classificação às oitavas de final.

FICHA TÉCNICA - VASCO X OPERÁRIO

Data e horário: terça-feira, 20 de maio, às 19h (de Brasília);

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

Onde assistir: Sportv e Premiere;

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

OPERÁRIO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias Curzel; Thales Oleques, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy, Juan Zuluaga e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Daniel Amorim.

Fernando Diniz tenta levar o Vasco à próxima fase da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

FICHA TÉCNICA - NÁUTICO X SÃO PAULO

Data e horário: terça-feira, 20 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: estádio dos Aflitos, Recife (PE)

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Maíra Mastella Moreira e Jorge Eduardo Bernardi

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Thalissinho, Kelvin e Bruno Mezenga

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Cédric, Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.