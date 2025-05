Ex-jogador do Corinthians reforça time de comentaristas da ESPN; saiba mais

A ESPN acaba de reforçar seu time de especialistas com a chegada de Gustavinho Lima, que passa a integrar a equipe de comentaristas das transmissões de basquete da emissora e do Disney+. Ex-jogador do Pinheiros, Mogi das Cruzes, Caxias e Corinthians, Gustavinho contribuirá com análises e comentários nas coberturas da NBA, NCAA, NBB, LBF e Liga Ouro.

O novo comentarista estreia nesta segunda-feira (19), participando do ESPN League, atração dedicada ao universo do esporte americano. Além disso, Gustavinho também atuará nas transmissões dos jogos decisivos dos Playoffs do NBB, LBF e Liga Ouro. Além de Gustavinho, o time da emissora conta com Guilherme Giovannoni, Zé Boquinha, Helen Luz e Leonardo Sasso.

O que vem por aí nos playoffs da NBA?

Após a vitória no jogo 7, o Oklahoma City Thunder irá encarar o Minnesota Timberwolves na final da Conferência Oeste. Com a vantagem de mando de quadra, a primeira partida será disputada na terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, na casa do OKC.

O jogo 2 da série está agendado para quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em Oklahoma. De volta para a Minnesota, a equipe recebe o Thunder nos dias 24 e 26 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 28 e 30 de maio, e 1º de junho, respectivamente.

Nas finais do Leste, o New York Knicks irá encarar o Indiana Pacers em jogo 1 nesta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden. Ainda em Nova Iorque, as equipes se enfrentam novamente na sexta-feira (23) e partem para Indiana, onde jogarão nos dias 25 e 27 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 29 e 31 de maio, e 2 de junho, respectivamente.

