Athletico x Brusque: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Athletico e Brusque se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão do Amazon Prime.

Na ida, as equipes empataram em 0 a 0, na Arena Joinville, em 1 de maio. Quem vencer, avança para as oitavas de final - novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Como chegam os dois times?

O Athletico está em momento de instabilidade, com técnico interino após a demissão de Maurício Barbieri e cinco jogos sem vencer - quatro deles pela Série B, onde ocupa a 13ª posição. Nesse período de jejum, foram três derrotas e dois empates. A última vitória foi por 3 a 0 contra o CRB, há exatamente um mês, em casa.

João Correia, no comando rubro-negro há duas partidas, conta com o retorno do meio-campista Patrick, que ficou de fora da derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, fora de casa, por um desconforto muscular - ele será titular na vaga de Raul. Outro volante, Falcão também fica à disposição depois de dois jogos. Por outro lado, os laterais direitos Dudu e Palácios seguem no departamento médico, e o único da posição é o jovem Kauã Moraes, 18 anos, que estreou profissionalmente no sábado (17), em Goiânia.

O Brusque está em boa fase e ocupa a terceira colocação na Série C, com 11 dos 18 pontos possíveis, além de ter a defesa menos vazada, com dois gols sofridos, ao lado do São Bernardo. No último jogo, o Quadricolor goleou a líder Ponte Preta por 4 a 1, no Moisés Lucarelli.

Em busca da inédita oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico português Filipe Gouveia tem dúvidas no meio e no ataque, principalmente entre os meias Jean Mangabeira e Thomaz. As baixas são o zagueiro Dionatan e o volante Henrique Zen, entregues ao departamento médico, mas que já eram reservas.

Brusque e Athletico empataram em 0x0, na Arena Joinville, no jogo de ida. Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF

Confira as informações do jogo entre Athletico x Brusque, pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO x BRUSQUE

COPA DO BRASIL - 3ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: Terça-feira, 20 de maio de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Amazon Prime.

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO (Técnico: João Correia, interino)

Mycael; Habraão, Tobias Figueiredo, Léo e Esquivel; Felipinho, Patrick e Giuliano (Zapelli); Luiz Fernando, Tevis (Isaac) e Alan Kardec (Renan Peixoto).

ESCALAÇÃO DO BRUSQUE (Técnico: Filipe Gouveia)

Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Torres e Alex Ruan; Alex Paulino, Biel e Jean Mangabeira (Thomaz); Guilherme Pira, Paulinho Moccelin (Diego Mathias) e Álvaro (Rodrigo Pollero).