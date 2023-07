Não se sabe ainda qual será o futuro de Sampaoli no Flamengo. O futuro será definido em reunião na noite deste domingo (30), mas a tendência é que o treinador se mantenha à frente do cargo - caso concorde com a demissão de Pablo Fernández, seu homem de confiança. O certo é que o preparador físico não será mais funcionário do clube nos próximos dias.