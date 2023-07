O Botafogo abriu o placar aos dois minutos de partida, com Gustavo Sauer, mas o Coritiba precisou de apenas seis minutos para buscar o empate com Bruno Gomes. O volante pegou a sobra da dividida entre Diogo Oliveira e Sampaio, chutou de primeira e encobriu o goleiro Lucas Perri para marcar um baita gol, aos 8'. A pintura, é claro, dominou as redes sociais e "GOLAÇO" se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.