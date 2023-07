Mais líder do que nunca, o Botafogo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. E, novamente, com brilho do seu artilheiro. Tiquinho Soares marcou duas vezes na goleada do Glorioso por 4 a 1 sobre o Coritiba, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, chegou a 24 gols na temporada e estabeleceu um novo recorde na carreira.



Antes de 2023, o camisa 9 havia vivido sua temporada mais goleadora em 2018/2019, pelo Porto, de Portugal, quando estufou as redes 21 vezes em 41 atuações. Tiquinho agora chega a 24 tentos anotados tendo entrado em campo em apenas 36 partidas neste ano.



Desde que chegou ao clube carioca, no meio do ano passado, o atacante já marcou 30 gols em 50 jogos, uma média de 0,60 por confronto.



TEMPORADAS MAIS ARTILHEIRAS DE TIQUINHO



1º - 2023 - Botafogo - 24 gols

2º - 18-19 - Porto - 22 gols

3º - 16-17 - Vitória de Setúbal-Porto - 21 gols

4º - 19-20 - Porto - 19 gols

5º - 15-16 - Nacional-POR - 14 gols

21-22 - Olympiakos-GRE - 14 gols