Tino Marcos fecha participação na FlaTV e vai apresentar novos reforços; veja

Ex-medalhão da Globo, Tino Marcos vai realizar uma participação pontual na "FlaTV" na próxima segunda-feira (17), dia do sorteio dos grupos da Libertadores. Segundo o jornalista Gilmar Ferreira, o veterano repórter vai apresentar as novas mudanças do canal oficial do clube, que passará a ser chamado de "Flamengo TV".

continua após a publicidade

➡️ Daniela Boaventura deixa ESPN e acerta com a FlaTV

A reformulação do canal oficial do Flamengo também passa por mudanças no quadro de profissionais. O narrador João Guilherme, ex-Paramount, a apresentadora Daniela Boaventura, ex-ESPN, e o youtuber Reikrauss Benemond são alguns dos reforços que serão anunciados por Tino. As informações foram confirmadas pelo Lance!.

Saída de Tino Marcos da Globo

Tino Marcos pediu demissão da Globo em 2021, após passagem de mais de 30 anos na emissora carioca. Em entrevista ao Lance! no ano passado, o jornalista relembrou a saída da empresa.

continua após a publicidade

- Foi um processo de amadurecimento. Eu sempre me cobrei muito. E as pessoas, na TV, sempre esperavam um padrão compatível com o que eu construí. Sempre quis buscar o melhor, e estava cansado de, em tantos anos, ter que resolver… A minha grande estrada foi na cobertura de Seleção Brasileira. Aos poucos, achei que a cobertura foi descaracterizando. A gente passou a ter menos acesso a todo o universo da Seleção. Isso foi me cansando - disse.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu me preparei mentalmente para viver uma outra etapa da minha vida, fora da Globo. Eu sempre tive um sonho interno de sair sem grandes desgastes, feliz, como se pudesse acabar um casamento estando bem - completou Tino Marcos, que foi repórter da Globo durante 35 anos - completou.

continua após a publicidade