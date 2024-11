Internautas criticam Vargas após gols perdidos na final da Libertadores

Autor do único gol do Atlético-MG na decisão, Eduardo Vargas se tornou vilão no jogo contra o Botafogo, pela final da Libertadores da América, vencido pelo time carioca por 3 a 1. O chileno perdeu chances claras nos minutos finais que minou as chances do Galo na partida.

Nas redes sociais, o atacante foi criticado pelos gols perdidos nos minutos finais, quando a partida estava 2 a 1 para o Botafogo. Após as chances perdidas, o time carioca marcou mais uma vez que consolidou o título inédito da equipe comandada por Artur Jorge.

