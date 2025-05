Esta terça-feira (6) promete fortes emoções para os apaixonados por futebol, afinal será dia de rodada dupla com duas partidas decisivas. Às 16h (de Brasília), acontece o segundo confronto da semifinal da Champions League entre Inter de Milão e Barcelona. Já a partir das 21h30, a bola rola para Corinthians x América de Cali, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Tiago Leifert será o narrador nos dois duelos.

Além do narrador, Alexandre Pato e Mauro Beting estarão nos comentários, Nadine Basttos na análise de arbitragem e João Venturi trará todos os detalhes diretamente do Estádio San Siro, em Milão. Vale relembrar que o primeiro confronto terminou empatado em 3 a 3.

Mais tarde, o Corinthians sabe que, para seguir sonhando com o título inédito da Sul-Americana, vencer em casa é crucial. O SBT inicia o pré-jogo na TV a partir das 20h45, com ancoragem de Benjamin Back, acompanhado pela equipe de transmissão formada por Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos. André Galvão e Álvaro Loureiro participarão ao vivo com informações diretamente da Neo Química Arena.

Inter x Barcelona: Eto'o venceu tríplice coroa pelos dois clubes

Além de protagonizarem diversos títulos e momentos históricos no futebol europeu, Inter de Milão e Barcelona têm uma ligação especial com o ex-atacante camaronês Samuel Eto'o, que carrega um recorde praticamente imbatível: foi o único jogador a conquistar duas Tríplices Coroas consecutivas, com os catalães em 2009 e os italianos em 2010.

Samuel Eto'o é um dos atacantes mais marcantes da história do futebol e, entre o início de 2008 e o final de 2010, ninguém foi mais vitorioso que ele. Na temporada 2008/09, o camaronês fazia parte do elenco estrelado do Barcelona, com Messi e Henry no ataque, se destacou por sua capacidade de decisão em momentos cruciais.

