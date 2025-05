Corinthians x América de Cali: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo COR AMÉ Sul-Americana 4ª rodada - Fase de grupos Data e Hora terça-feira, 6 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Juan Benitez (PAR) Assistentes Eduardo Cardozo (PAR) e Jose Villagra (PAR) Var Ulises Mereles (PAR) Onde assistir

Corinthians e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida na Neo Química Arena é crucial para a sobrevivência do Timão na competição continental.

O clube alvinegro ocupa a terceira colocação no Grupo C. O América de Cali está na segunda posição com um ponto a mais. Apenas o líder se classifica diretamente para as oitavas de final, enquanto o vice-líder disputará uma vaga na repescagem contra um eliminado da Libertadores.

Será a estreia de Dorival Júnior como treinador do Corinthians na Sul-Americana. O treinador terá três desfalques para o confronto: Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, Félix Torres, expulso na última rodada da competição, e Garro, que segue fora por uma tendinopatia patelar no joelho direito.

O América de Cali também chega com desfalques para o duelo. O treinador Jorge da Silva não terá o goleiro José Graterol à disposição, que se recupera de uma lesão no joelho. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1 em Cali.

Corinthians e América de Cali empataram por 1 a 1 na Sul-Americana (Foto: Joaquin Sarmiento / AFP)

✅ Tudo sobre o jogo entre Corinthians e América de Cali (onde assistir, horário, escalações e local):

CORINTHIANS X AMÉRICA DE CALI

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 6 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

👁️ Onde assistir: SBT (Tv aberta), ESPN (Tv fechada) e Disney+ (Streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (AngIleri); Raniele, Martínez, Carrillo e Romero; Memphis e Yuri Alberto

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Jorge da Silva)

Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Álvarez, Carrascal, Puertas e Quintero; Vergara e Holgado.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juan Benitez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Jose Villagra (PAR)

🖥️VAR: Ulises Mereles