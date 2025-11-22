Tiago Leifert se revolta com arbitragem em Lanús x Atlético-MG: 'Não dá'

O narrador Tiago Leifert se revoltou com a arbitragem da final da Copa Sul-Americana. A decisão do torneio continental acontece neste sábado, entre Lanús e Atlético-MG, no Paraguai. Durante o primeiro tempo do confronto, o comunicador não se conteve em realizar uma reclamação acintosa contra o árbitro Piero Maza.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores reagem a lance de ataque em Lanús x Atlético-MG: 'Merecia'

O cronômetro marcava 46 minutos da primeira etapa, quando Leifert foi à loucura com uma falta não marcada pelo chileno. No lance, o atacante Dudu conseguiu aplicar uma caneta no adversário e foi ao chão após um contato na própria perna.

Em campo, Piero Maza mandou o jogo seguir e a posse de bola voltou para o Lanús, no meio de campo. A situação gerou revolta de Tiago Leifert, que não escondeu o descontentamento com a arbitragem.

continua após a publicidade

— Ah, não! Pelo amor de Deus, cara. Por isso que eu não gosto desse cara. Não dá, na boa. Esse cara é muito ruim. Você é péssimo, irmão! — disparou o narrador, durante a transmissão da partida pelo SBT.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas