Tiago Leifert é sincero sobre possível convocação de Neymar: 'Critério'

A convocação da Seleção Brasileira para os compromissos de março acontece nesta segunda-feira (16), às 15h30, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, o nome de Neymar segue sendo uma incerteza entre os selecionados do treinador Carlo Ancelotti. O jornalista Tiago Leifert foi sincero ao analisar o atual momento do camisa 10.

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Durante uma transmissão ao vivo, no Youtube, o comentarista apontou que, pelo que o atacante tem apresentado no Santos, ele não deveria ser chamado. Contudo, Tiago Leifert chamou atenção para a qualidade técnica do jogador e para a chance de Ancelotti ter a oportunidade de trabalhar de perto com Neymar.

— Não dá para avaliar o Neymar no Santos. Se o critério foi esse, ele não vai para a Copa do Mundo. Não dá. O Santos não permite. Ele está em um ambiente que não consegue explorar o melhor dele. Se o Ancelotti tem na cabeça dele que o Neymar pode ser útil, ele precisa chamá-lo agora — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— Só assim, o Ancelotti vai conseguir olhar no treino, contra dois times de elite, para decidir se dá ou não. No Santos, jogando na Vila Belmiro, óbvio que não. Acho que o Neymar vai, porque o velho vai querer ver como vai ser — concluiu.

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Convocação da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti faz nesta segunda-feira (16) a última convocação da Seleção Brasileira antes de definir o grupo que irá disputar a Copa do Mundo. Os 26 jogadores serão chamados para os jogos com a França, dia 26, em Boston, e Croácia, cinco dias depois, em Orlando.

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Historicamente, o Brasil leva vantagem nos confrontos com as duas seleções — são 7 vitórias contra 5 da França, além de 4 empates, e 3 vitórias contra nenhuma da Croácia, além de 2 empates —, mas as lembranças mais vivas do torcedor não são das mais agradáveis.

França e Croácia foram responsáveis por tirar o Brasil de duas Copas do Mundo nos últimos 20 anos. Os algozes mais recentes foram os croatas, que há menos de quatro anos eliminaram a Seleção Brasileira nas quartas de final.

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