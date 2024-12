Corinthians terá ‘elenco completo’ contra o Bahia; veja escalação

O Corinthians encara o Bahia nesta terça-feira (3), às 20h (de Brasília), na Neo Quimica Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, inclusive, será o último do Timão em sua casa na atual temporada.

+ Diretor do Corinthians aposta no diálogo para fim de impasse político

Com 50 pontos, o Corinthians aparece na oitava colocação empatado em pontos com o Tricolo Baiano, que leva vantagem nos critérios de desempate. O Cruzeiro, outro concorrente direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, aparece na nona colocação, dois pontos atrás da dupla.

A vitória do Botofogo sobre o Atlético-MG na final da Libertadores, por sua vez, abriu mais uma vaga para a competição continental através do Brasileirão. A depender da combinação de resultados, a equipe paulista pode assegurar uma vaga com uma rodada de antecedência.

Escalação do Corinthians

Sem desfalques em relação ao time que derrotou o Criciúma por 4 a 2 a na última rodada, Ramón Díaz deve manter a escalação do Corinthians para o confronto diante do Bahia.

Assim, o Corinthians deve entrar em campo nesta terça-feira (3) com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Garro e Yuri Alberto comemorando gol do Corinthians contra o Vitória (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Departamento médico

Convocado pela seleção do Equador na última Data Fifa, Félix Torres retornou ao Corinthians com uma lesão muscular de grau 2 e segue em tratamento com o departamento médico do clube. Assim como Héctor Hernández, Ryan, Ruan Oliveira, Palacios e Maycon, que não estarão à disposição da comissão técnica em 2024.

Próximo compromisso

Após receber o Bahia na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (8), quando visita o Grêmio,