Em jogo hoje, o Corinthians encara o Bahia pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Timão conquistou os três pontos após vitória por 1 a 0. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de pay-per-view do Premiere.

Corinthians e Bahia disputam vaga para a Libertadores de 2025; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje depois de vencer o Criciúma, fora de casa, pelo placar de 4 a 2. Nos últimos cinco confrontos da equipe paulista, são cinco vitórias, um retrospecto perfeito. Com os ótimos resultados, o Timão saiu da zona de rebaixamento e agora sonha com a Libertadores, já que é o oitavo colocado, com 50 pontos.

Já o Bahia vem para esta partida após somar três pontos contra a equipe do Cuiabá, ao vencer o rival pelo placar de 2 a 1. No entanto, nesta briga direta por uma vaga na Libertadores, o Tricolor de Aço apresenta uma fase mais instável, já que nas últimas cinco partidas possui três derrotas, um empate e uma derrota. O time baiano é o sétimo colocado, com os mesmos 50 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Corinthians x Bahia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Bahia

Brasileirão Série A - 37ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 03 de novembro, 20h

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Corinthians e Bahia

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Félix Torres, Palacios e Maycon (Lesionados).

Bahia

Adriel; Santi Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Biel) e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez - Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: David Duarte, Iago Borduchi e Rezende (Lesionados).