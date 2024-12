SBT encerra programa do apresentador Benjamin Back; entenda

Em meio a uma enorme reformulação no SBT, a direção da emissora pôs fim ao "É Tudo Nosso", programa liderado pelo apresentador esportivo Benjamin Back às sextas-feiras. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", a posição não é oficial, porém funcionários ouvidos informam que a atração chega ao fim na grade.

O futuro de Benjamin Back ainda é um mistério, pois não se sabe se o apresentador será aproveitado em outro projeto. O programa “Arena SBT”, nas noites de segunda-feira, seria uma solução para a permanência do mesmo na emissora.

O apresentador de 55 anos também atua na CNN, no comando do programa "Domingol com Benja". O comunicador também somou passagens por RedeTV!, Record, Band e Fox Sports. No Youtube, o profissional apresenta o podcast "Benja Me Mucho".

