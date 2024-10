Thomas Tuchel: saiba quem é a namorada brasileira do treinador da Inglaterra

Thomas Tuchel é o mais novo treinador da Seleção da Inglaterra (Foto: Christof Stache/AFP)







Publicada em 18/10/2024 - 14:13

O novo técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, tem uma relação especial com o Brasil. A conexão com o país acontece devido a nacionalidade da namorada do treinador, a brasileira Natalie Max. De acordo com o jornal inglês The Sun, o relacionamento entre os dois existe há pouco mais de dois anos.

O início do namoro com a brasileira teria começado dois meses após o treinador se divorciar da jornalista alemã Sissi. O fim do casamento aconteceu em 2022, após 13 anos de união. A comunicadora é mãe dos dois filhos do treinador.

Aos 51 anos, Thomas Tuchel vive um namoro com Natalie Max, de 37. A brasileira trabalha como consultora de marketing da empresa Netexo, que atua em nove países, sendo um deles o Brasil. A morena mantém um perfil discreto nas redes sociais e pouco se sabe sobre a vida pessoal dela. No início do namoro, os dois foram flagrados juntos curtindo o dia em um iate particular em Sardenha, na Itália. Veja o registro do momento abaixo:

Thomas Tuchel em momento romântico com namorada brasileira (Foto: Reprodução/Internet)

No comando da Inglaterra

A Inglaterra anunciou na última quarta-feira (16) a contratação de Thomas Tuchel. O técnico alemão chega ao comando da equipe inglesa para substituir o inglês Gareth Southgate, que deixou o comando da equipe após a última Eurocopa.

Tuchel tem um currículo com passagem por grandes clubes do futebol europeu. Na Inglaterra, ele se destacou ao ganhar a Champions League de 2021 com o Chelsea. O último trabalho do treinador foi no Bayern de Munique, por onde esteve nos últimos dois anos. Ele deixou o time alemão em maio, após terminar a última temporada sem conquistar um título.