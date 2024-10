Ídolos da Inglaterra avaliam contratação de Tuchel e fazem cobrança

Thomas Tuchel foi apresentado pela Inglaterra nesta quarta (16) (Foto: Adrian Dennis/AFP)w







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 04:30 • Redação do Lance!

A seleção da Inglaterra anunciou Thomas Tuchel como treinador da equipe principal nesta quarta-feira (16). O ex-comandante de PSG, Chelsea e Bayern de Munique substitui Gareth Southgate, demitido após o vice na Eurocopa, após o fim da passagem de Lee Carsley como interino. Ele assinou um contrato de 18 meses e assumirá o time a partir do dia 1 de janeiro de 2025.

O currículo do alemão é recheado: da conquista de campeonatos locais como a Bundesliga e a Ligue 1, ao topo da Europa e do mundo. No comando dos Três Leões, a expectativa é de que a passagem não seja diferente. É o que espera Alan Shearer, ex-capitão da Inglaterra e autor de 30 gols na história do time nacional.

-Precisamos de um título, simples assim. Precisamos de um técnico que possa entregar isso. Não há dúvida de que ele tem um currículo incrível, mas será um teste muito diferente para ele.

Thomas Tuchel será o terceiro treinador estrenageiro na história daInglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)

A cobrança por resultados é mais pulsante do que nunca na Inglaterra. Frustração é uma das palavras que define o trabalho anterior, que mesmo munido de uma das mais talentosas safras do futebol na atualidade, soma fracassos como o rebaixamento na Nations League e o vice na Euro 2024. Para Gary Lineker, a qualidade da geração inglesa pode ter funcionado como uma motivação para Tuchel aceitar o cargo:

-Tuchel deve ter olhado para o elenco e pensado que há muito talento. É uma oportunidade inacreditável de ganhar o maior troféu de todos

Thomas Tuchel estava livre no mercado desde a demissão no Bayern de Munique, ao final da temporada 2023-24. Procurado no mercado de clubes europeus, o treinador aceitou o desafio de guiar os Três Leões de volta aos títulos após quase 60 anos.

