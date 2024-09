Jornal revela motivo que fez Thomas Tuchel recusar retorno à Premier League

Thomas Tuchel recusou o Manchester United por não aceitar a política de contratações do clube (Foto: Sascha Schuermann / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 17:14 • Manchester (ING)

O jornal "The Mirror", da Inglaterra, revelou que o técnico Thomas Tuchel esteve bem próximo de assumir o comando do Manchester United (Inglaterra) na atual temporada. As negociações, no entanto, foram encerradas pelo próprio treinador, após uma discordância na política de contratações do clube.

Segundo o jornalista Marcel Reif, do alemão "Bild", o ex-técnico do Bayern de Munique recusou o time inglês afirmando que não trabalharia novamente em um lugar no qual as imposições em relação a transferências vêm de terceiros - em outras palavras, um local no qual as decisões são tomadas pela direção, e não pela comissão técnica.

Desde que o Manchester United foi comprado por Jim Ratcliffe, há um plano de redução da folha salarial em andamento. O desejo de Thomas Tuchel, no entanto, era o de trabalhar em uma equipe com grande capacidade de investimento, para contratar jogadores prontos e capazes de vencer imediatamente.

Desde que deixou o Bayern de Munique, em junho deste ano, Thomas Tuchel segue sem trabalhar. O alemão foi demitido do clube bávaro após temporada decepcionante, sem a conquista de uma taça sequer, coisa que não acontecia desde 2012.

O Manchester United, por outro lado, optou por seguir com o holandês Erik ten Hag no comando da equipe. Com trabalho contestado, o técnico é alvo há meses de especulações sobre uma possível demissão. A conquista da Copa da Inglaterra, diante do Manchester City, no final da última temporada, deu um fôlego um pouco maior para o seu trabalho. Atualmente, os Diabos Vermelhos acumulam duas derrotas e apenas um triunfo em três jogos na Premier League.