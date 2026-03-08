Europeus detonam ex-Flamengo após eliminação de equipe: 'Deplorável'

Neste domingo (8), o Fulham foi eliminado da Copa da Inglaterra ao perder por 1 a 0 para o Southampton, equipe da segunda divisão inglesa. O duelo foi tenso e equilibrado, mas os Cottagers acabaram surpreendidos dentro de casa. Para além da zebra, outro detalhe chamou a atenção dos torcedores: a atuação do atacante Rodrigo Muniz, ex-Flamengo. O brasileiro acumulou chances, mas não conseguiu balançar as redes e foi apontado como um dos principais culpados pela eliminação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja a reações de torcedores do Fulham com a atuação de Rodrigo Muniz, ex-Flamengo

Tradução: "Clinicamente vergonhoso, o Southampton nos massacrou, ESR deplorável, jogou 90 minutos? Muniz deplorável, jogou 90 minutos? Que diabos o Silva está fumando?"

continua após a publicidade

Tradução: "Nunca entendi por que o Fulham rejeitou todas aquelas propostas pelo Muniz. O cara é um fenômeno em fases excepcionais, só isso."

Tradução: "O Andersen é péssimo, sinceramente. A temporada acaba se não vencermos o Forest e o Burnley. Seleção de time horrível e o Muniz é um lixo completo, e mesmo assim jogou os 90 minutos. Parabéns, Silva."

Tradução: "Criamos muitas oportunidades, mas ninguém conseguiu finalizar bem. Muniz tem estado péssimo na frente do gol."

Tradução: "Tirem o Muniz daqui agora mesmo."

Tradução: "Rodrigo Muniz é uma merda"

Tradução: "Será que o Muniz tem alguma chance de acertar o alvo? Vamos lá, cara."

Tradutor: "Não consigo imaginar alguém oferecendo 40 milhões de libras por Muniz novamente, parece muito fora desse valor."

Rodrigo Muniz em ação no duelo entre Fulham e Southampton (Foto: Glyn Kirk/AFP)

+ Aposte em jogos de futebol internacional!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.