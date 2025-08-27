Técnico do Brasileirão impressiona apresentador: ‘Melhor que o Guardiola’

O Brasileirão tem ensaiado uma grande disputa até o fim da competição: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro tem pontuação parecida e ninguém consegue se desgarrar muito. Apesar da liderança rubro-negra, um apresentador apontou o técnico Abel Ferreira, do Verdão, como um profissional melhor que o lendário Pep Guardiola.

Para muitos dos amantes de futebol, Guardiola é o melhor técnico do mundo. Mas essa opinião não é unânime. Para Elia Júnior, da Band, o técnico do Palmeiras está a frente do espanhol.

- O Guardiola não está ganhando de ninguém. Você viu o último jogo do City? Ele perde para o Totteham e toma um banho tático do treinador dinamarquês. Ele tem um modelinho e esse modelo já está mapeado. Por isso que o Abel Ferreira é muito melhor que ele. Muito melhor. Abel precisa evoluir em outros pontos - Declarou Elia sobre o treinador com trabalho mais longevo no Brasileirão.

Guardiola lamenta derrota do Manchester City para o Crystal Palace na final da Copa da Inglaterra. Treinador foi comparado com Abel Ferreira, do Brasileirão (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Disputa acirrada no Brasileirão

O Flamengo lidera o Brasileirão com 46 pontos e um futebol muito vistoso. Na última rodada, o clube aplicou uma goleada histórica no Vitória por 8 a 0 em pleno Maracanã. Foi a maior da história dos pontos corridos.

Logo na sua cola vem o Palmeiras, de Abel Ferreira, com 42 pontos e um jogo a menos em relação ao Rubro-Negro. O Verdão também fez seu papel na última rodada do Brasileirão e venceu o Sport, no Allianz Parque, por 3 a 0.

Em terceiro lugar, mas também com um futebol impressionante, vem o Cruzeiro de Leonardo Jardim com 41 pontos na tabela do Brasileirão. E para provar a grande fase dos três candidatos ao título, o Cabuloso foi mais um a vencer. 2 a 1 no Mineirão em cima do Internacional.