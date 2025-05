O empate sem gols entre Flamengo e Botafogo, do último domingo (18), no Maracanã, pelo Brasileirão, foi marcado por provocações entre as torcidas. Durante o segundo tempo do clássico, os alvinegros, que se encontravam em minoria no estádio, cantaram mais alto ao provocar os rivais com os dizeres: "torcida de teatro".

Durante o programa "Seleção Sportv", o comentarista Pedro Moreno analisou o cenário. Ele destacou que o momento de destaque da torcida do Botafogo pode ter acontecido por conta de momento favorável da partida. Porém, Pedro também destacou uma mudança de perfil na torcida do Flamengo nos últimos anos, que interferiu diretamente na atmosfera do Maracanã.

- Tem duas questões. A primeira é que a torcida no estádio é o reflexo direto do desempenho do time dentro de campo. A torcida do Botafogo estava inflamada porque os torcedores estavam percebendo que o time estava melhor no jogo. Cenário que era completamente diferente do Flamengo - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Mas tem uma outra questão. Frequento estádio direto, vou a jogos do Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Se conversarmos com os torcedores flamenguistas, isso será um fato, até pela questão do aumento nos preços dos ingressos. O perfil do torcedor mudou de 2019 para cá. Isso é um fato. Os próprios torcedores, mais "raízes", se mostram incomodados com isso. Podemos até discutir se isso não acontece com outros clubes - concluiu.

Flamengo x Botafogo

Com o resultado, ambas as equipes somaram apenas um ponto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Após o fim da 9ª rodada do torneio, o clube rubro-negro permaneceu na vice-liderança, com 18 pontos, mas viu o Palmeiras, atual líder, abrir quatro pontos de vantagem.

Por outro lado, o Botafogo caiu para a 10ª colocação. O time treinado pelo português Renato Paiva soma 12 pontos na classificação.