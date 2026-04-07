Tarô revela futuro de Fernando Diniz no Corinthians

O Corinthians anunciou na última segunda-feira (6) a contratação do treinador Fernando Diniz. O ex-Vasco assume o comando técnico do Timão após a demissão de Dorival Júnior. Para a ocasião, o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, apontou o futuro do clube paulista.

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De acordo com a previsão do tarô, Fernando Diniz não terá um trabalho fácil no comando do Corinthians. Apesar disso, as cartas apontaram para um início promissor do novo comandante do Timão. Luiz Filho destacou que Diniz pode animar os torcedores e jogadores nos primeiros meses de trabalho.

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Contudo, o tarólogo revelou que características conhecidas do treinador, como a alta cobrança, podem comprometer o desenvolvimento do trabalho. A tendência, conforme apontado pela previsão, é de Fernando Diniz ter problemas com parte dos atletas do elenco ao longo prazo.

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Jogadores renomados e estrelados foram citados como o possível calcanhar de aquiles da passagem do treinador pelo Corinthians. Para evitar determinados problemas, Diniz terá que melhor o próprio temperamento.

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Carreira de Fernando Diniz

Fernando Diniz tem 52 anos e ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016.

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Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

Depois, passou por Santos, Vasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.

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