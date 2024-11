Suspeito de atingir fotógrafo com bomba na Arena MRV é preso

O fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, foi atingido por uma bomba na Arena MRV (Foto: Dhavid Normando/Folhapress)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 11:41 • Belo Horizonte - MG

Um dos fotógrafos presentes na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, Nuremberg Maria José foi vítima de uma das bombas arremessadas por torcedores, na Arena MRV. Quase uma semana após o ocorrido, o principal suspeito de ter arremessado o explosivo foi preso em Minas Gerais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Via X, Vice-Governador de Minas Gerais, professor Mateus Simões, trouxe a tona a prisão e comemorou a ação da Polícia Civil;

"Importante: acabamos de prender o responsável por jogar a bomba que atingiu Nuremberg, fotógrafo que estava trabalhando na final da Copa do Brasil. Parabéns à equipe de investigação da nossa Polícia Civil pelo trabalho sério e ágil. Aqui em Minas, violência não fica sem resposta."

Nuremberg José Maria foi submetido a um procedimento cirúrgico e ainda não tem previsão de alta (Foto: Lafaete Vaz/ge)

Sobre a vítima:

O fotógrafo Nuremberg José Maria, que trabalhava na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV, foi atingido por uma bomba vinda da arquibancada quando estava à beira do gramado. O profissional teve que ser encaminhado ao hospital e fraturou três dedos do pé, além de sofrer rompimento no tendão, sendo necessário procedimento cirúrgico.

Após ser atingido pela bomba, Nuremberg foi socorrido sem o auxílio de uma maca, e teve que caminhar com pé fraturado pelas arquibancadas da Arena, com auxílio dos socorristas.

Fotógrafo Nuremberg José Maria quebrou 3 dedos do pé e teve tendões rompidos (Foto: Reprodução)

Vandalismo foi reportado na súmula da final da Copa do Brasil

Os atos de vandalismo praticados por torcedores do Atlético-MG foram relatados na súmula do árbitro Raphael Claus. Além das bombas, o responsável pela condução do jogo denunciou tentativas de invasões no gramado.

- Foram arremessados bombas no gramado explodindo próximo dos jogadores aos 9 minutos, 49 minutos, 50 minutos e 52 minutos, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Informo ainda que também foram arremessados copos plásticos no gramado aos 6 minutos, 45 minutos, 51 minutos e 82 minutos, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Após o gol da equipe visitante, durante a comemoração, foram arremessados diversos objetos no campo de jogo vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante, na direção dos jogadores que estavam comemorando e também na direção da área técnica da equipe visitante. nesse momento a partida ficou paralisada por 7 minutos. Informo também que nesse momento de paralisação um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo sendo contido e retirado pelos seguranças. Momentos antes do início da premiação houve uma tentativa de invasão por parte de torcedores da equipe mandante de forma ostensiva, sendo contida pela segurança privada e posteriormente com o auxílio da polícia militar, que inclusive utilizou bombas de efeito moral para conter a referida tentativa.