Quatro surfistas e três tripulantes sobreviveram a um naufrágio no mar da Indonésia após uma forte tempestade que afundou a embarcação. As sete pessoas foram resgatadas com vida, 36 horas após o acidente. Elas foram encontradas boiando em pranchas de surfe do grupo de australianos que contrataram o serviço dos indonésios. A informação é do jornal australiano "ABC".