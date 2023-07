Ítalo Ferreira vai ser homenageado no Hall da Fama do surfe. O surfista será o primeiro brasileiro a colocar os pés e as mãos na Calçada da Fama do esporte, que já contém nomes como Kelly Slater, Mick Fanning e Bethany Hamilton. A cerimônia será realizada em Huntington Beach, Califórnia, no dia quatro de agosto.