Sportv transmite Copa do Mundo de Futebol de Areia

A 13ª edição da Copa do Mundo da FIFA de Futebol de Areia acontece entre os dias 1 e 11 de maio, em Vitória, na ilha de Mahé, nos Seicheles. Ao todo, 16 seleções vão disputar o torneio, que terá transmissão exclusiva do Sport TV. Na ocasião, a Seleção Brasileira tenta a conquista do heptacampeonato.

O canal esportivo da Globo, mostrará ao vivo 13 partidas do torneio, dando prioridade as partidas do time brasileiro. O pontapé inicial desta cobertura será nesta sexta-feira, dia 2 de maio, às 12h, quando o Brasil estreia diante da seleção de El Salvador.

A transmissão da partida será de responsabilidade do narrador Dandan Pereira. O locutor terá como comentaristas Robertinho Vilella e Jorginho.

Seleção Brasileira

Atual campeã mundial e maior vencedora da história da competição com 15 conquistas – seis delas desde que a FIFA assumiu a organização do torneio, em 2005 – a seleção brasileira está no Grupo D nesta primeira fase. A equipe do técnico Marco Octávio enfrenta, além dos salvadorenhos, as seleções da Itália, reeditando a última decisão do Mundial, e de Omã.

Transmissões

02/05 – SEX – 12h00 – Brasil x El Salvador – ao vivo no sportv

04/05 – DOM – 12h00 – Brasil x Itália – ao vivo no sportv

06/05 – TER – 12h00 – Omã x Brasil – ao vivo no sportv

Copa do Mundo de futebol de areia

Por regulamento, os 16 países participantes foram divididos em quatro grupos de quatro equipes. As duas melhores de cada chave avançam às quartas de final. Já nesta fase inicial, em caso de empate no tempo regulamentar, a definição do vencedor da partida vai para a prorrogação (um período de três minutos) e, persistindo a igualdade a decisão será nos pênaltis.

As vitórias no tempo normal rendem três pontos, enquanto os vencedores definidos na prorrogação saem do duelo com dois pontos. A partir das quartas de final os vencedores serão definidos em partidas eliminatórias.