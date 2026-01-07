Sportv e Premiere transmitem abertura da Vitória Cup

Nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro, sportv e Premiere exibem o duelo entre Santa Cruz e Defensa y Justicia-ARG, que marca o início da segunda edição da Vitória Cup. As equipes se enfrentam às 20h30, na Arena Pernambuco.

Para a partida, a narração será de Denis Medeiros, com comentários de Danny Morais e Cabral Neto. Em sua segunda edição, a Vitória Cup reúne clubes brasileiros e internacionais em amistosos organizados em duas fases, disputadas nos meses de janeiro e julho.

Nesta primeira etapa do ano, o torneio promove confrontos entre equipes do Brasil e da América do Sul, servindo como preparação para a maratona da temporada. Veja abaixo as equipes que vão disputar o torneio:

Além do Santa Cruz e Defensa y Justiça, o torneio desta temporada conta com a presença de Botafogo, América de Cali (da Colômbia), Velez Sarsfield (da Argentina), Sporting Cristal (do Peru) e Olimpia (Paraguai).

