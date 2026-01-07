Arrascaeta x C. Alberto: Comentaristas e ex-jogadores elegem quem foi melhor

A longa polêmica envolvendo os craques Carlos Alberto e Arrascaeta está longe de acabar. Desta vez, a ESPN reuniu 100 especialistas do universo do futebol para eleger quem jogou mais no auge, o ídolo do Flamengo ou o ex-jogador?

A polêmica começou após uma declaração de Carlos Alberto, que afirmou ter jogado mais que Arrascaeta, em seu auge. Alguns anos depois, os dois personagens cruzaram seus caminhos e se enfrentaram no "Jogo das Estrelas", partida beneficente organizada pelo ídolo Zico. Na ocasião, o camisa 10 da Gávea aplicou uma caneta no ex-jogador, alimentando mais um capítulo dessa história.

A votação da ESPN reuniu 100 especialistas de futebol, incluindo comentaristas, árbitros e ex-jogadores. Entre os entrevistados, apenas dois ficaram em cima do muro e não souberam eleger quem foi melhor no auge. No entanto, ao final da enquete, o craque Arrascaeta levou a melhor, abrindo uma grande vantagem sobre Carlos Alberto e venceu a disputa por 77 a 21. Confira abaixo.

Carlos Alberto encerrou polêmica com Arrascaeta, do Flamengo

No início de dezembro, durante uma entrevista para o "Charla Podcast", o ex-jogador Carlos Alberto encerrou a longa polêmica com o craque Arrascaeta e revelou que admira o camisa 10 do Flamengo. Segundo ele, o meia uruguaio já escreveu seu nome na história do clube e deve ser considerado o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente.

- Eu gosto dele para c. Eu compro camisa do Flamengo para os meus filhos, meu filho tem foto com o Arrascaeta. Tá jogando muito, está na história do Flamengo, com um dos maiores ídolos da história. O fato de eu falar que no meu auge eu fui melhor que ele, não estou falando que ele é ruim. As pessoas tem uma mania, que por exemplo, quer ver uma comparação? O maior não quer dizer que é melhor. Quem teve a carreira maior? Rivaldo ou Djalminha? - disse, antes de completar.

Respondendo ao questionamento, os apresentadores do podcast elegeram o Rivaldo com uma carreira maior que Djalminha.

- Mas, para mim, o Djalminha é melhor. Entende o que estou falando? É sobre analisar e parar com o mimimi. Eu acho que ele joga para c, hoje é o melhor jogador do Brasil. Sabe quem eu paro para ver o jogo hoje? Só do Arrascaeta e do Neymar, me dá prazer ver esses caras jogar - comentou Carlos Alberto.