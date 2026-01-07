Odinei Ribeiro explica motivo de saída da Globo: 'Vamos realizar sonhos'

Após pedir demissão da Globo, o narrador Odinei Ribeiro, uma das principais vozes dos canais SporTV, se manifestou nas redes sociais e explicou os motivos que o levaram a sair da emissora após 18 anos.

Natural de Itanhaém, município localizado na Região Metropolitana da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, Odinei começou sua trajetória na Globo em transmissões na TV Tribuna, afiliada da emissora na região. Ao longo de sua carreira cobriu os maiores eventos esportivos do planeta e colecionou momentos marcantes no SporTV.

Em contato com o Lance!, a emissora confirmou o fim do vínculo: "O narrador Odinei Ribeiro não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo". Através das redes sociais, o locutor afirmou que irá se dedicar a projetos pessoais e agradeceu à emissora. Confira abaixo.

- A trajetória da casa dos meus pais até aqui, o campo do Ivoty, dá mais ou menos uns 800 metros. Confesso que nesse trajeto, um filme apareceu na minha vida, de tudo aquilo que eu imaginei que pudesse acontecer ao longo da minha carreira, desde o dia 20 de janeiro de 1991. Eu também confesso que jamais imaginei trabalhar no Grupo Globo e isso aconteceu. Comecei na TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista, em 2004. Ali, eu tive o privilégio de cobrir grandes eventos, dentre eles, a Copa TV Tribuna de Futsal e o surgimento de Neymar. De lá para cá, muitos jogos passaram, muitas escalas e em março de 2007, fiz o meu primeiro jogo pelo Sportv. Em fevereiro de 2008, meu primeiro jogo oficial. De lá para cá fiz Copas do Mundo, Olimpíadas, Libertadores, outros campeonatos internacionais, de várias modalidades. Agora, estou encerrando, digamos, a minha primeira passagem no Grupo Globo. Só gratidão a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, a todos os amigos que conquistei ao longo dessa jornada. Foi uma decisão difícil de ser tomada. Já fazia um tempo que estava pensando em novos projetos, novos ciclos, novas portas e vamos realizar sonhos. O Odinei Ribeiro continuar fazendo aquilo que ama. Grupo Globo, só gratidão - disse o narrador.

A carreira de Odinei Ribeiro, narrador da Globo por 18 anos

Odinei Ribeiro é um narrador esportivo brasileiro, nascido em Itanhaém, no litoral de São Paulo, que construiu uma carreira sólida no jornalismo esportivo, com foco em transmissões de futebol e basquete. Seu trajeto começou modestamente na base do rádio e evoluiu para os grandes canais de TV, tornando-se uma voz conhecida dos torcedores, especialmente dos times paulistas e do Santos Futebol Clube.

Tudo começou em 1991, na rádio Anchieta de Itanhaém, sua cidade natal, onde apresentou o programa "É Hora de Esportes" e alimentou o sonho de se tornar narrador. Em seguida, mudou-se para Santos, onde se destacou em emissoras locais como rádio Atlântica, rádio e TV Santa Cecília. Entre 1999 e 2005, trabalhou na Rádio Record, integrando a equipe do lendário narrador Fiori Gigliotti (1928-2006), o que marcou um período de aprendizado e consolidação no rádio esportivo.

Em 2004, paralelamente ao trabalho na Rádio Record, Odinei ingressou na TV Tribuna, afiliada da Globo no litoral paulista, atuando como repórter e locutor até 2008. Foi nessa fase que ganhou o apelido de "a voz do Santos Futebol Clube", cobrindo jogos importantes como a Libertadores e outros torneios do Peixe, o que o projetou nacionalmente.

Seu desempenho chamou a atenção do SporTV, canal esportivo do Grupo Globo. Em 2007, ele realizou alguns trabalhos esporádicos no canal, e em 2008 foi contratado de forma fixa. A partir daí, tornou-se uma presença constante nas transmissões de futebol, narrando partidas de times paulistas como Corinthians, Palmeiras e São Paulo, além de cobrir eventos internacionais. Ele também se destacou em outras modalidades, especialmente no basquete, sendo a voz oficial do Novo Basquete Brasil (NBB) desde 2011.

