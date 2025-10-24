Jornalista aponta pior em campo em derrota do Palmeiras na Libertadores

O jornalista Vitor Birner, da ESPN, deu notas para o time do Palmeiras na derrota para a LDU, nesta quinta-feira (23). O Verdão foi amplamente dominado na altitude de Quito e perdeu por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal.

continua após a publicidade

Depois da derrota acachapante do Palmeiras na Libertadores, Vitor Birner deu nota para os jogadores do Verdão. A maior nota ficou com o goleiro Carlos Miguel, que fez boas defesas para evitar uma derrota ainda maior.

➡️Torcedores do Palmeiras apontam culpado por derrota para a LDU: 'Parabéns'

Dois jogadores do Palmeiras receberam a nota mais baixa: Emiliano Martinez e Khelven. Ambos ficaram com a nota 3. Abel Ferreira, comandou a equipe Alviverde na beira do campo, ficou com a nota 2,5, de acordo com o jornalista da ESPN.

continua após a publicidade

LDU bateu o Palmeiras no jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Divulgação / Libertadores)

Veja as notas do jornalista na íntegra

Como foi o jogo do Palmeiras

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras jogando diante de sua torcida e dominou a primeira etapa do começo ao fim. Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes abriu o placar logo aos 15 minutos com Villamíl, grande destaque do jogo.

Menos de dez minutos depois, em uma das escapadas dos equatorianos, Andreas Pereira acabou tocando a bola com a mão dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti sem o auxílio do VAR, e Alzugaray bateu firme para vencer Carlos Miguel.

continua após a publicidade

Perdido em campo, o Palmeiras tentou pressionar o rival na missão de diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. Com muitos espaços entre as linhas e uma marcação desorganizada, a LDU marcou o terceiro e último gol dos 45 minutos iniciais.

Villamíl recebeu novo cruzamento rasteiro dentro da área alviverde e contou com desvio em Khellven para ver a bola morrer no fundo do gol. O apito final foi o único momento de alívio para o Palmeiras em Quito, após completo domínio da LDU.

Com a missão de tentar diminuir o prejuízo, Abel Ferreira promoveu duas alterações no Palmeiras: Giay e Ramón Sosa entraram nos lugares de Khellven e Raphael Veiga. Mesmo com as mudanças, o time não mostrou poder de fogo e teve dificuldades para chegar ao gol adversário.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Entre a cera do rival e a falta de criatividade alviverde, o jogo continuou controlado pela LDU, que levava perigo ao gol de Carlos Miguel sempre que aumentava o ritmo. Sem precisar de mais gols, os equatorianos recuaram, mas não ao ponto de sofrer pressão.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, Ramírez entrou de forma violenta no tornozelo de Giay e acabou expulso após revisão do VAR. Com um a mais por menos de cinco minutos, o Palmeiras até tentou, mas não conseguiu marcar fora de casa e volta a São Paulo com uma missão árdua para o Allianz Parque.