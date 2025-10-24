Jornalistas avaliam situação do Palmeiras na Libertadores: 'Depende de um milagre'

A LDU não tomou conhecimento e venceu o Palmeiras por 3 a 0, no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Após a partida, alguns jornalistas analisaram o desempenho da equipe comandada por Abel Ferreira e avaliaram as condições do Verdão para o jogo decisivo, na próxima quinta-feira (30).

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Palmeiras apontam culpado por derrota para a LDU: 'Parabéns'

Para Galvão Bueno, o Palmeiras teve uma atuação no primeiro tempo contra a LDU e depende de um verdadeiro milagre para sonhar com o tetracampeonato da Libertadores, ainda nesta temporada.

Arnaldo Ribeiro destacou que a LDU, comandada pelo brasileiro Tiago Nunes pode até ser eliminada pelo Palmeiras, no segundo jogo da semifinal. No entanto, esta mesma equipe fez história e não perdeu adversários como Flamengo, Botafogo, São Paulo e Palmeiras nesta Libertadores.

continua após a publicidade

Para Fernando Campos, além de sua força jogando em Quito, a LDU é muito organizada quando joga contra seus adversários fora de casa. Segundo ele, isso torna o desafio do Palmeiras ainda mais complicado. Confira abaixo.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a invencibilidade na Libertadores e agora precisa vencer por, pelo menos, quatro gols de diferença para avançar no tempo normal. O segundo jogo da semifinal da Libertadores acontece na próxima quinta-feira (30), também às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️Torcedores detonam atuação de medalhão do Palmeiras contra a LDU: 'Inexplicável'

Como foi LDU x Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras jogando diante de sua torcida e dominou a primeira etapa do começo ao fim. Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes abriu o placar logo aos 15 minutos com Villamíl, grande destaque do jogo.

Menos de dez minutos depois, em uma das escapadas dos equatorianos, Andreas Pereira acabou tocando a bola com a mão dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti sem o auxílio do VAR, e Alzugaray bateu firme para vencer Carlos Miguel.

Perdido em campo, o Palmeiras tentou pressionar o rival na missão de diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. Com muitos espaços entre as linhas e uma marcação desorganizada, a LDU marcou o terceiro e último gol dos 45 minutos iniciais.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flaco Lopez em ação em LDU X Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Villamíl recebeu novo cruzamento rasteiro dentro da área alviverde e contou com desvio em Khellven para ver a bola morrer no fundo do gol. O apito final foi o único momento de alívio para o Palmeiras em Quito, após completo domínio da LDU.

Com a missão de tentar diminuir o prejuízo, Abel Ferreira promoveu duas alterações no Palmeiras: Giay e Ramón Sosa entraram nos lugares de Khellven e Raphael Veiga. Mesmo com as mudanças, o time não mostrou poder de fogo e teve dificuldades para chegar ao gol adversário.

Entre a cera do rival e a falta de criatividade alviverde, o jogo continuou controlado pela LDU, que levava perigo ao gol de Carlos Miguel sempre que aumentava o ritmo. Sem precisar correr riscos, os equatorianos recuaram, mas não ao ponto de sofrer pressão.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, Ramírez entrou de forma violenta no tornozelo de Giay e acabou expulso após revisão do VAR. Com um a mais por menos de cinco minutos, o Palmeiras até tentou, mas não conseguiu marcar fora de casa e volta a São Paulo em grande desvantagem.