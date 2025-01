Sósia do Gabigol revela se marcará presença na apresentação do atacante no Cruzeiro

A apresentação oficial de Gabigol como o novo reforço do Cruzeiro está marcada para este sábado (4), às 12h, no Estádio Mineirão. O clube irá promover uma grande festa junto com a torcida para chegada do craque. Um dos confirmados para o evento é o sósia do jogador, o "Gabigordo".

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Atlético-MG provocam Gabigol em festa, veja

➡️ Reviravolta: Gabigol e Rafaella Santos passam réveillon separados, diz portal

O influenciador divuldou durante a tarde desta sexta-feira (3) que irá marcar presença no local. Vale lembrar, que o sósia é torcedor do Flamengo, ex-clube do jogador, e ganhou notoriedade nas redes sociais durante o ano de 2019. Atualmente, ele conta com mais de 500 mil seguidores no Instagram.

Antes da transferência de Gabigol para o Cruzeiro, “Gabigordo” havia declarado nas redes sociais sua decisão de não seguir o jogador em sua nova jornada: “Gabriel vai sair do Flamengo, mas eu vou ficar. Sou flamenguista de coração". Contudo, o cenário mudou nas últimas horas. O influenciador estará no evento de anúncio do atacante como jogador do Cruzeiro a convite da torcida celeste.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gabigol no Cruzeiro

O atacante chega ao clube mineiro após meses de especulações sobre o futuro. Desde o anúncio de que não seguiria mais pelo Flamengo, que aconteceu após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o atleta foi apontado como alvo de diversos clubes.

Palmeiras e Santos foram outros dois clubes que demonstraram interesse oficial na contratação do jogador. O clube alvinegro chegou a oferecer uma proposta ao atleta, mas recebeu "não" como resposta. Gabigol vai usar a camisa 9 do Cruzeiro pelos próximos 4 anos, perído contratual do acerto entre jogador e clube.

continua após a publicidade