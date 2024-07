Sorteio da Copa do Brasil: Rizek avalia confronto do Corinthians e crava objetivo do Timão

Rizek avaliou confrontos da Copa do Brasil (Foto: Reprodução/SporTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 15:11 • Rio de Janeiro

O sorteio da Copa do Brasil nesta quinta-feira (18) definiu o adversário do Corinthians na quarta fase da competição, que foi comentado por André Rizek. O Timão vai enfrentar o Grêmio em casa no jogo de ida e decide na casa do Tricolor, aproximadamente uma semana depois do confronto.

No programa "Seleção", do sportv, Rizek demonstrou preocupação com a ordem dos confrontos. Para o jornalista, decidir fora de casa é uma complicação para o Corinthians. O comentarista pontuou que o desempenho do time fora de casa é um dos piores do Campeonato Brasileiro e isso pode ser um problema para a quarta fase da competição mata-mata. O apresentador cravou que o time deve fazer o resultado do duelo no jogo de ida, em casa.

Oitavas da Copa do Brasil 2024: quando serão os jogos?

Os confrontos estão previstos para as semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

Quem é o atual campeão?

O detentor do título é o São Paulo.

Quem é o maior campeão?

Hexacampeão, o Cruzeiro é o time que mais vezes levantou a taça.

Quem é o artilheiro da Copa do Brasil 2024?

Pablo Vegetti, do Vasco, e Enner Valencia, do Internacional, estão empatados no topo da lista, ambos com quatro gols.

Qual é o prêmio para a próxima fase?

Uma vaga nas quartas de final renderá R$4.5 milhões aos cofres dos clubes classificados.

