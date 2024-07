Torcedores lamentam jogo entre Corinthians x Grêmio na Copa do Brasil: ‘Visão da Série B’

Corinthians e Grêmio se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 14:48 • São Paulo (SP)

Corinthians e Grêmio se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil em um confronto que inspirou muita desconfiança nas redes sociais. Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e lutam para fugir da degola.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Corinthians

No entanto, uma delas ganhará dois jogos no calendário por avançar às quartas de final do torneio. No entanto, diversos fãs brincaram com o duelo entre dois times que não vivem uma boa fase no futebol brasileiro.

Confira as reações na web: