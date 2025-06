Com os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores definidos após sorteio na Conmebol, os times terão pouco mais de dois meses para se prepararem. Durante o programa 'Opinião Placar', que é transmitido ao vivo, o jornalista Lucas Bopp comentou sobre a tradição do São Paulo no torneio continental, que, segundo ele, é o maior time brasileiro da competição. Entretanto, ao ouvir a declaração, Fábio Sormani se irritou prontamente e detonou a opinião do colega de profissão.

- Vamos devagar. Assim não dá para fazer o programa. Mas pra você, tudo que vem do São Paulo é melhor. Você está falando mais como torcedor do que como jornalista. Pelo amor de Deus! Santos, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras são três vezes campeão da Libertadores. Me desculpa, mas eu não estou aqui para ouvir essas coisas. Com base no que você acha isso? Tenha santa paciência - disparou Sormani.

A Conmebol sorteou, no início da tarde desta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. Os duelos de ida serão realizados na semana do dia 13 de agosto.

Confrontos das oitavas de final

Atlético Nacional (COL) x São Paulo* Fortaleza x Vélez (ARG)* Flamengo x Internacional * Universitario (PER) x Palmeiras* Libertad (PAR) x River Plate (ARG)* Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)* Peñarol (PER) x Racing (ARG)* Botafogo x LDU (EQU)*

* Times que decidem o mata-mata em casa

Datas dos jogos

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto;

Quartas de final: 17 e 24 de setembro;

Semifinais: 22 e 29 de outubro;

Final: 29 de novembro.

Premiação da Libertadores 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)*

US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)* Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

